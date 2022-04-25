اليوم السابع
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القوى العاملة: صرف 423 ألف جنيه للعمالة غير المنتظمة وتعيين 88 شخصا بمطروح

الإثنين، 25 أبريل 2022 09:28 ص
القوى العاملة: صرف 423 ألف جنيه للعمالة غير المنتظمة وتعيين 88 شخصا بمطروح وزارة القوى العاملة
كتبت ــ آية دعبس

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أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة مرسى مطروح بتعيين 88  شاباً من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، منهم 4 "قادرون باختلاف" ، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة " كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذين وصل عددهم 358  طالب عمل .
 
وأوضح عاطف حسن درويش مدير المديرية - فى تقريره للوزير عن إنجازات شهر مارس الماضي- أن المديرية قامت فى مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية بالتفتيش على 101 منشأة ، والقيام بـ 18 حملة تفتيشية ، وذلك للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا، و تحرير 25 محضراً سلامة وصحة مهنية ، فضلاً عن عقد 3 ندوات توعية ، ومنح 33 رخصة  . 
 
وفى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة لجتماعياً وصحياً ، قامت المديرية بصرف 199 ألف جنيه رعاية اجتماعية لـ 83 عاملاً من المسجلين بالمديرية ، و 6000 جنيه رعاية صحية لـ 3 عمال ، فضلاً عن صرف 218 ألفاً و580 جنيه لاستخراج وثائق التأمين ضد الحوادث الشخصية لـ 3643 عاملاً مسجلاً تغطى حالات الوفاة او العجز الكلي المستديم أو الجزئي .
 
وأشار مدير المديرية إلى أن المديرية قامت باستخراج 305 شهادات قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة الحرفة من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، و في مجال التفتيش العمالي قامت بالتفتيش على 285 منشأة ، وأسفر عن تحرير 25 محضراً لمنشآت مخالفة ، وبحث شكوتين ، وعمل 4 زيارات عمالية .
 
وفى مجال التدريب المهني ، قامت المديرية بالانتهاء من دورة تدريبية بوحدة التدريب المتنقلة بواحة سيوة على مهنة التفصيل والحياكة ، ومهنة التطريز بالتعاون مع شركة قدرة للتنمية البشرية يستفيد منها 20 متدربة .
 
 

القوى العاملة

القوى العاملة بمطروح

العمالة غير المنتظمة

التفتيش العمالى

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