اليوم السابع
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العربية: غداً المتمم لشهر رمضان والإثنين عيد الفطر فى هذه الدول

السبت، 30 أبريل 2022 07:01 م
العربية: غداً المتمم لشهر رمضان والإثنين عيد الفطر فى هذه الدول هلال شهر رمضان - أرشيفية
وكالات

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أعلنت الإمارات، أن غداً الأحد هو المتمم لشهر رمضان الكريم، والاثنين هو أول أيام عيد الفطر السعيد في الإمارات، بحسب ما نقلته "وام".

كما أفادت الكويت أن هيئة الرؤية الشرعية الكويتية أعلنت عدم ثبوث رؤية هلال شهر شوال.. ويوم غد الأحد هو المتمم لشهر رمضان المبارك، بحسب ما نقلته "كونا".

وأيضاً أعلن ديوان الوقف السني في العراق أيضاً أن يوم الاثنين هو أول أيام عيد الفطر، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.

وفي قطر، أعلنت لجنة تحري رؤية الهلال بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن غدا الأحد هو المكمل لشهر رمضان وأن يوم الاثنين هو أول أيام عيد الفطر.

كذلك، أعلن مفتي فلسطين أن غداً هو المتمم لشهر رمضان، والإثنين هو أول أيام عيد الفطر.


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شوال

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