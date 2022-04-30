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الصحة تعلن مواعيد عمل مراكز لقاحات كورونا خلال أجازة عيد الفطر

السبت، 30 أبريل 2022 05:22 م
الصحة تعلن مواعيد عمل مراكز لقاحات كورونا خلال أجازة عيد الفطر وزارة الصحة - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام

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أكدت وزارة الصحة والسكان انتظام العمل بجميع مراكز اللقاحات على مستوى الجمهورية خلال إجازة عيد الفطر المبارك من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 3 عصرا مع مرعاه متابعة العمل داخل تلك المراكز.
 
يذكر أن عدد الحاصلين على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا بلغ  34 مليونًا و 400 ألف و 459 من المحصنين بالكامل حتى الآن، وتناشد الوزارة، المواطنين بالتسجيل على الموقع الإلكتروني للوزارة https://egcovac.mohp.gov.eg/#/registration لتلقي لقاحات فيروس كورونا، والتي تساهم في حماية كافة أفراد الأسرة من الإصابات الشديدة بفيروس كورونا ومتحوراته، مؤكدة أن الدولة المصرية لا تدخر جهدًا في توفير اللقاحات للمواطنين بالمجان، وذلك في إطار حرص الوزارة على الصحة العامة للمواطنين وعلى مكتسبات الدولة في التصدي للجائحة.
 
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
 
 
قرار وزارة الصحة
قرار وزارة الصحة

 


الصحة

مراكز لقاحات كورونا

أجازة عيد الفطر

لقاح كورونا

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