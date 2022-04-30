اليوم السابع
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منها مرض السكرى وأمراض المناعة الذاتية..

الصحة الروسية تحذر من مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا

السبت، 30 أبريل 2022 06:00 م
الصحة الروسية تحذر من مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا ميخائيل موراشكو وزير الصحة الروسى
كتب محمد جمال

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حذر وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو من مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا، ومنها خطر الإصابة بمرض السكرى وأمراض المناعة الذاتية، داعيا إلى ضرورة أخذ اللقاح ضد كوفيد-19، بحسب "روسيا اليوم".

وأضاف موراشكو: "أمراض المناعة الذاتية مثل التهاب المفاصل الروماتويدي تظهر أيضا، وهناك خطر أكبر للإصابة بداء السكري من النوع الأول، لذلك لا داعي لانتظار المضاعفات، وانما يجب التطعيم ضد فيروس كوفيد-19".

كما حذر موراشكو من احتمال خطر تفشي كوفيد -19 في شهر يونيو القادم: "الآن من المهم للغاية إعادة التطعيم، لأنه وفقا لتوقعاتنا، هناك خطر كبير يتمثل في زيادة الإصابة في شهر يونيو ونهاية مايو، حيث يتم تقليل مناعة القطيع".

وبحسب الوزير، من الضرورى عدم الانتظار حتى تصاعد موجة المرض مرة أخرى، ولكن يجب الانخراط في الوقاية عن طريق التطعيم ضد الفيروس.


روسيا

كورونا

فيروس كورونا

موسكو

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