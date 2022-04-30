السيطرة على حريق نشب بمحلات أدوات كهربائية بشبين القناطر دون خسائر بشرية

القليوبية إبراهيم سالم

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، بقيادة العميد هيثم شحاته، مدير الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق نشب بمحلات أدوات كهربائية بشارع الشهيد إمام الوكيل أمام سلم المرج في شبين القناطر، دون خسائر بشرية أو ثمة إصابات، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد هيثم شحاته مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ لعمليات النجدة من الأهالي، بنشوب حريق بمحلات رشدي الحصري بشارع الشهيد إمام الوكيل أمام سلم المرج دائرة مركز شرطة شبين القناطر.

على الفور جرى الدفع بسيارتي إطفاء لموقع الحريق، وبفضل جهود رجال الحماية المدنية تم السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، وبالمعاينة والفحص تبين نشوب حريق بمحلات رشدي الحصري بشارع الشهيد إمام الوكيل أمام سلم المرج، وتم السيطرة دون خسائر بشرية أو ثمة إصابات، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق.