أعلن مجمع الفقه الإسلامي السوداني، أن غدا الأحد هو المتمم لشهر رمضان من العام ١٤٤٣هـ ثلاثين يوما، وأن يوم الإثنين هو أول أيام عيد الفطر المبارك، الأول من شهر شوال.
وهنأ مجمع الفقه الإسلامي، الشعب السوداني والأمة الإسلامية، بحلول عيد الفطر المبارك.
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أعلن مجمع الفقه الإسلامي السوداني، أن غدا الأحد هو المتمم لشهر رمضان من العام ١٤٤٣هـ ثلاثين يوما، وأن يوم الإثنين هو أول أيام عيد الفطر المبارك، الأول من شهر شوال.
وهنأ مجمع الفقه الإسلامي، الشعب السوداني والأمة الإسلامية، بحلول عيد الفطر المبارك.
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