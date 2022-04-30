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أعلن مجمع الفقه الإسلامي السوداني، أن غدا الأحد هو المتمم لشهر رمضان من العام ١٤٤٣هـ ثلاثين يوما، وأن يوم الإثنين هو أول أيام عيد الفطر المبارك، الأول من شهر شوال.