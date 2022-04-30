اليوم السابع
Ads
السبت، 30 أبريل 2022 08:52 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الدفاع الروسية: عملياتنا في أوكرانيا قتلت 200 مسلح ودمرت 17 منشأة عسكرية

السبت، 30 أبريل 2022 07:56 م
الدفاع الروسية: عملياتنا في أوكرانيا قتلت 200 مسلح ودمرت 17 منشأة عسكرية روسيا
كتب أحمد عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن عملياتها فى أوكرانيا قتلت 200 مسلح ودمرت 17 منشأة عسكرية، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل. 

 

من جانبه قال حاكم أوديسا، إنه لا يوجد قتلى فى القصف الروسى على مطار المدينة بصواريخ "باستيون". 

 

وكانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت عن استهداف 35 مركز مراقبة و15 مستودع أسلحة فى أوكرانيا، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية. 

 

 وكانت "الدفاع الروسية" قد أعلنت بالأمس عن سلاح الجو الروسى قصف 112 هدفا عسكريا أوكرانيا خلال الليل، بما فى ذلك 4 مستودعات أسلحة صاروخية ومدفعية.

 

وتابعت: "دمر سلاح الجو الروسى بواسطة أسلحة بعيدة المدى عالية الدقة مبانى أقسام الإنتاج التابعة لمؤسسة صناعة الصواريخ والفضاء (أرتيم) فى مدينة كييف"، لافتا إلى أن صواريخ كاليبر عالية الدقة بعيدة المدى أطلقت من البحر ودمرت 3 محطات كهربائية فرعية فى مناطق تقاطعات فاستوف وكراسنوسيلكا وبولونوى للسكك الحديدية".


روسيا

أوكرانيا

روسيا وأوكرانيا

الدفاع الروسيه

اخر اخبار روسيا وأوكرانيا

الحرب الروسيه الاوكرانيه

حرب روسيا وأوكرانيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

أوكرانيا تعلن عن عملية تبادل أسرى جديدة مع روسيا

السبت، 30 أبريل 2022 07:00 م

أمين عام الأمم المتحدة يحذر من استغلال حرب روسيا وأوكرانيا للترويج للوقود الأحفوري

السبت، 30 أبريل 2022 02:20 م

لافروف: روسيا تغلبت على ضغوط العقوبات المفروضة من الغرب

السبت، 30 أبريل 2022 10:07 ص

أوكرانيا تتهم روسيا بالاستيلاء على 1.5 مليون طن من الحبوب في مناطق سيطرتها

السبت، 30 أبريل 2022 09:14 ص

أمريكا اللاتينية تخفض شراء الأسلحة من روسيا بسبب حرب أوكرانيا.. خبير: موسكو تحافظ على تعاونها العسكرى التقنى مع فنزويلا ونيكاراجوا وكوبا.. إلغاء صفقة مع البرازيل.. وتقارير عن صعوبة صيانة المعدات الروسية بالقارة

السبت، 30 أبريل 2022 06:00 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة