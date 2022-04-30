الدفاع الروسية: عملياتنا في أوكرانيا قتلت 200 مسلح ودمرت 17 منشأة عسكرية

كتب أحمد عبد الرحمن

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن عملياتها فى أوكرانيا قتلت 200 مسلح ودمرت 17 منشأة عسكرية، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل.

من جانبه قال حاكم أوديسا، إنه لا يوجد قتلى فى القصف الروسى على مطار المدينة بصواريخ "باستيون".

وكانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت عن استهداف 35 مركز مراقبة و15 مستودع أسلحة فى أوكرانيا، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

وكانت "الدفاع الروسية" قد أعلنت بالأمس عن سلاح الجو الروسى قصف 112 هدفا عسكريا أوكرانيا خلال الليل، بما فى ذلك 4 مستودعات أسلحة صاروخية ومدفعية.

وتابعت: "دمر سلاح الجو الروسى بواسطة أسلحة بعيدة المدى عالية الدقة مبانى أقسام الإنتاج التابعة لمؤسسة صناعة الصواريخ والفضاء (أرتيم) فى مدينة كييف"، لافتا إلى أن صواريخ كاليبر عالية الدقة بعيدة المدى أطلقت من البحر ودمرت 3 محطات كهربائية فرعية فى مناطق تقاطعات فاستوف وكراسنوسيلكا وبولونوى للسكك الحديدية".