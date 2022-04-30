الداخلية تضبط 3 عصابات تخصصت فى السرقات قبل العيد

كتب ـ محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

نجحت الداخلية في ضبط 3 عصابات تخصصت في السرقات، حيث تم ضبط شخصين بالقاهرة لقيامهما بسرقة حقيبة يد من أحد الأشخاص فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة بسقوط شخص من أعلى الطريق الدائرى بجوار القسم، بالانتقال والفحص تبين قيام ("أحدهما مصاب بكـسـر بـالقـدم وكدمة بالجبهة") وتم نقله للمستشفى وسرقة حقيبة يد من أحد الأشخاص حال سيره مترجلاً بمحل البلاغ بأسلوب "الخطف" وبداخلها (مبلغ مالى، كروت بنكية) باستخدام سيارة، وأثناء ملاحقة المواطنين لهما قام أحدهما "المصاب" بالقفز من أعلى الطريق الدائرى نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها، وتمكنت القوات من ضبطهما والسيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة والحقيبة المستولى عليها.

بمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وأقرا باستبدال لوحات السيارة الأصلية ووضع اللوحة المضبوط بها السيارة للحيلولة دون ضبطهما، وأمكن التوصل للمجنى عليه، وبسؤاله أيد ما سبق، واتهمهما بالسرقة فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهمين.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة القطامية بمديرية أمن القاهرة من (إحدى السيدات – مقيمة بدائرة القسم) .. بأنها لدى عودتها للشقة سكنها تلاحظ لها انقطاع التيار الكهربائى ولدى قيامها بالإضاءة من خلال هاتفها المحمول ، تلاحظ لها وجود شخص يقف خلف باب إحدى الغرف وقام بالتعدى عليها بالضرب باستخدام ماسورة حديدية ولاذ بالفرار، نتج عن ذلك إصابتها بجرح قطعى بالرأس وكدمات باليد.. عقب ذلك اكتشفت سرقة (هاتف محمول – مبلغ مالى – مشغولات ذهبية) من داخل الشقة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص "فنى تبريد" "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة القليوبية).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه وبحوزته "سلاح أبيض"، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها بمسكنه عدا المبلغ المالى، وأقر بعدم قيامه بسرقة مبالغ مالية، وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات واتهمته بالسرقة، وأقرت بأنها عثرت على المبلغ المالى عقب قيامها بالبلاغ فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهم.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية قيام (شخصين "لهما معاومات جنائية" مقيمان بالشرقية) بتكوين تشكيل عصابى تخصص فـى إرتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب "قطع الدائرة الكهربائية".

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما حال استقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق وبحوزة أحدهما (فرد محلى وطلقة لذات العيار)، وبمواجهتهما اعترفا بسرقة الدراجة النارية المضبوطة بحوزتهما وأضافا بارتكابهما عدد 7 وقائع أخرى بدوائر (قسمى شرطة "أول وثان الزقازيق" - مركزى "منيا القمح وأبو كبير") وأضاف أحدهما بحيازته للسلاح بقصد الدفاع، وأرشدا عن الدراجات النارية المُستولى عليها لدى عميلهما "سيئ النية" ("له معلومات جنائية" مقيم بدائرة مركز شرطة ههيا) تم ضبطه وبحوزته المسروقات فتم إتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهمين.