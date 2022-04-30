الداخلية تضبط 149 قطعة سلاح و168 قضية مخدرات

كتب ـ محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (149) قطعة سلاح نارى ، (168) قضية مخدرات وتنفيذ (89832) حكما قضائيا متنوعا.

وشن قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى استهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.. أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها ضبط (5) قطع سلاح نارى وأبيض، وضبط (12) قضية اتجار فى المواد المخدرة .. ضُبط خلالها (كميات من المواد المخدرة المتنوعة) .. بحوزة (13) متهما .. لعدد 6 منهم معلومات جنائية، وتنفيذ (7265) حكما قضائيا متنوعا.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام (تاجر - مقيم بدائرة مركز شرطة سيدى سالم بمحافظة كفر الشيخ) ومطلوب التنفيذ عليه فى عدد (123) حكما قضائيا "79 جزئى – 44 مستأنف" فى قضايا (إيصال أمانة شيك) بإجمالى مدد حبس بلغت (21 سنة ) وكفالات مالية (17) ألف جنيه على محل إقامته على فترات متباعدة خشية ضبطه.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بمسكنه، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة الحدائق) وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 500 جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول) حال تواجده بدائرة القسم بمواجهته إعترف بحيازته للمادة المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات بيع المواد المخدرة ، والهاتف المحمول لتسهيل الإتصال بعملائه فتم حبس المتهم.