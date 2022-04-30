التحقيق مع مدرس اتهمته سيدة بمضايقة ابنتها فى درس خصوصى بالهرم

كتب ــ محمود عبد الراضى

عقب تداول مقطع فيديو على "فيس بوك" تضمن تضرر إحدى السيدات من قيام أحد الأشخاص بالتحرش بكريمتها أثناء إعطائها درسا خصوصيا بمنزلها، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفى الواقعة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تضمن تضرر إحدى السيدات من قيام أحد الأشخاص بالتحرش بكريمتها أثناء إعطائها درسا خصوصيا بمنزلها.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 29 الجارى تبلغ لقسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة من (أحد الأشخاص وابنته) طرف أول - (كيميائى "يقوم بتدريس مادة العلوم") طرف ثانى – بحدوث مشادة كلامية بين الطرفين وتم التراضى والصلح فيما بينهم وتم تحرير محضر بالواقعة، دون ذكر واقعة التحرش.

وفى وقت لاحق وعقب بث مقطع الفيديو المشار إليه، تم تقنين الإجراءات وضبط المشكو فى حقه ووالدة الفتاة "القائمة على بث مقطع الفيديو" وتولت جهات التحقيق تحقيقاتها.