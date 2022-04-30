اليوم السابع
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السبت، 30 أبريل 2022 01:25 م
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استمرار صرف معاشات مايو اليوم من ماكينات الصراف الآلى

السبت، 30 أبريل 2022 01:00 م
استمرار صرف معاشات مايو اليوم من ماكينات الصراف الآلى صرف معاشات مايو اليوم السبت من ماكينات الصرف الآلى
كتب ـ مدحت وهبة

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تستمر وزارة التضامن الاجتماعى فى صرف معاشات مايو اليوم السبت، من ماكينات الصراف الآلى، وذلك  في استجابة سريعة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بصرف المعاشات التأمينية المستحقة عن شهر مايو المقبل قبل أعياد المصريين عيد الفطر المبارك وعيد القيامة المجيد، وذلك في إطار التيسير على أصحاب المعاشات وتلبية احتياجاتهم قبل حلول الأعياد .
 
ويأتى ذلك فى الوقت الذى أكدت فيه الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ ورئيس مجلس ادارة بنك ناصر الاجتماعى، أنه في إطار خطة الدولة للتيسير على أصحاب المرتبات و المعاشات والمستحقين عنهم فإن البنك يولي اهتماما كبيراً بهم من خلال التوسع في منافذ تقديم خدمة صرف مستحقاتهم، خاصة وأن البنك يقدم خدماته لأكثر من 2 مليون عميل بإجمالي مبلغ 3 مليارات جنيه تقريبا .
 
 
 

وزيرة التضامن

فروع بنك ناصر

معاشات مايو 2022

صرف معاشات مايو 2022

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