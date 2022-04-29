أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، وجاءت كالتالى:-
- الطماطم بسعر 12.5 جنيه للكيلوجرام.
- البطاطس 6.25 جنيه.
- البصل الأبيض 3.75 جنيهات.
- البصل الأحمر بـ 3.75 جنيهات
- الكوسة بـ 6.5 جنيه .
- الجزر بـ 6.5 جنيه.
- الخيار بـ 7.5 جنيه.
- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.
- الفلفل الرومى بـ 11 جنيه.
- الباذنجان الأبيض بـ 9 جنيه.
- الباذنجان العروس 7 جنيه
- الفلفل البلدى 13
- الفلفل الألوان 22 جنيها.
- الليمون بـ 14 جنيها.
- فاصوليا 11 جنيها.
- بلح بارحى 34 جنيها.
- البسلة 12.5 جنيها.
- كمثرى لبنانى 25 جنيها.
- ورق عنب 19 جنيها.
- تفاح إيطالى 23 جنيها.
- برتقال بلدى 5 جنيهات.
-الفراولة 11 جنيها.
-جوافة 14 جنيها.
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