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إعادة افتتاح ساعة بيج بن فى لندن بعد 5 سنوات من أعمال الترميم.. صور

السبت، 30 أبريل 2022 01:44 م
إعادة افتتاح ساعة بيج بن فى لندن بعد 5 سنوات من أعمال الترميم.. صور ساعة بيج بن
كتب محمد جمال

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أعادت لندن اليوم افتتاح ساعة "بيج بن" بعد 5 سنوات من أعمال الترميم، وبدأ وجه الساعة الأخير فى برج إليزابيث يظهر الوقت الصحيح مرة أخرى.
 
 
وذكرت صحيفة "Mail Online" أن إزالة السقالات من الموقع تمت فى نهاية عام 2021، ولكن بعد ذلك، لاحظ المارة أن وجه الساعة الغربى عالق في موضع الساعة 12، بعد ذلك استمر العمل على ترميمها، وعلى مدى السنوات الخمس الماضية خضعت ألية الساعة والجرس لبرج بيج بن لمشروع تجديد كبير.
 
 
وشارك فى أعمال ترميم البرج شركات الساعات من جميع أنحاء بريطانيا، وبلغت تكلفة الأعمال 80 مليون جنيه أسترالينى، واتضح خلالها أن الأضرار التي ألحقها القصف الألمانى للبرج وساعته الشهيرة فى أثناء الحرب العالمية الثانية كانت أكبر بكثير مما كان يعتقد سابقا.
 
 
بيج بين 22
بيج بن 
 
 
بيج بن
بيج بن
 

ساعة بيج بن
ساعة بيج بن

 


بيج بن

بريطانيا

برج إليزابيث

ساعة بيج بن

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