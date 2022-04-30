إصابة 4 فى مشاجرة بين طرفين بسبب الخلاف على منزل بالميراث فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

أصيب 4 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم على إثر وقوع مشاجرة بدائرة مركز شرطة المنشاه جنوب محافظة سوهاج، بسبب الخلاف على منزل بالميراث تم نقل المصابين للمستشفى الجامعى للعلاج، وتم التحفظ على المتهمين المصابين داخل المستشفى لحين تماثلهم للشفاء تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغا من مركز شرطة المنشاه يفيد بوقوع مشاجرة ومصابين تم ضبط طرفى المشاجرة وتم نقلهم للمستشفى الجامعى للعلاج.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية والعقيد أحمد عزت مفتش مباحث المركز بوجود مشاجرة بين طرف أول عبد العال ا ف ع 35 سنة عامل مصاباً "بإشتباه كسر بعظام الجمجمة وجرح رضي بفروة الرأس " وتم نقله لمستشفي سوهاج الجامعي وشقيقه إبراهيم ا ف ع 47 سنة عامل مصاباً " كدمات متفرقة بالجسم ".

وبين " طرف ثان " أحمد ع ا ع 43 سنة عامل مصاباً " بإشتباه كسر بعظام الجمجمة وجرح رضي بفروة الرأس " وتم نقله لمستشفي سوهاج الجامعي وشقيقه أشرف ا ا ع 49 سنة عامل مصاباً " بكدمة بالقدم اليمني " الطرفان أبناء عمومة ويقيمان بذات الناحية تم ضبط طرفـي المشاجرة وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما علي الأخر بالضرب وإحداث الإصابات المنوه عنها بسبب خلافات علي ملكية منزل بالميراث تحرر المحضر اللازم بالواقعة وجار عرضه على النيابة العامة لتتولى التحقيق.