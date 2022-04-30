إصابة 4 أشخاص بتصادم سيارة بالرصيف بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعى فى بنها

القليوبية إبراهيم سالم

شهد طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى، بمدخل مدينة بنها بمحافظة القليوبية، إصابة 4 أشخاص في تصادم سيارة ميكروباص بالرصيف الجانبى على الطريق، بسبب السرعة الزائدة وانحراف السيارة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بنها الجامعى، وتحرر محضر بالواقعة، وجارى اتخاذ الاجراءات اللازمة.

تلق اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بنها، يفيد ورود إشارة من مستشفى بنها الجامعى بوقوع حادث تصادم على الطريق الزراعى بمدخل مدينة بنها ووجود 4 مصابين.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين أن الحادث وقع نتيجة تصادم سيارة ميكروباص بالرصيف الجانبى بالطريق الزراعي أمام طلعة كوبرى الزقازيق بمدينة بنها، وتم رفع آثار الحادث إلى جانب الطريق لتسهيل حركة المرور بالطريق، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بنها الجامعى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المختصة التحقيق.