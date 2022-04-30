اليوم السابع
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إجازة البنوك والبورصة والبريد وفروع شركات المحمول خلال أسبوع عيد الفطر

السبت، 30 أبريل 2022 07:00 ص
إجازة البنوك والبورصة والبريد وفروع شركات المحمول خلال أسبوع عيد الفطر البنك المركزى المصري
كتب هانى الحوتى

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أعلنت جهات حكومية مختلفة، مواعيد الإجازة خلال أسبوع عيد الفطر المبارك، وينشر "اليوم السابع" مواعيد الإجازة والعمل لكل من البنوك والبورصة والبريد وفروع شركات المحمول خلال الأسبوع الجاري.

إجازة البنوك

قرر البنك المركزي المصري، تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 1 مايو 2022 حتى يوم الخميس الموافق 5 مايو 2022، بمناسبة عيد العمال وعيد الفطر المبارك، على أن يُستأنف العمل صباح يوم الأحد الموافق 8 مايو 2022.

إجازة البريد

بدأت العطلة الرسمية لفروع مكاتب البريد أمس الجمعة، حتى يوم الثلاثاء الموافق 3 مايو على أن يتم استئناف العمل بالمكاتب الرئيسية بجميع المحافظات والمقدر عددها بـ 200 مكتب بريد منتشرين على مستوي الجمهورية يوم الأربعاء الموافق 4 مايو وحتى يوم السبت الموافق 7 مايو، ومن ثم انتظام العمل بجميع مكاتب البريد على مستوى الجمهورية اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 8 مايو.

إجازة فروع شركات المحمول

حدد جهاز تنظيم الاتصالات أول أيام عيد الفطر: إجازة لكافة منافذ بيع مشغلي خدمات الاتصالات ما عدا منافذ البيع المتواجدة بالمراكز والمولات التجارية والمطارات والموانئ.
 
واعتبارًا من ثاني أيام عيد الفطر يتم العمل بالمواعيد الصيفية على النحو التالي:
 
• طوال أيام الأسبوع عدا يومي الخميس والجمعة: من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة العاشرة والنصف مساءً.
 
• يوم الخميس: من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الحادية عشرة والنصف مساءً.
 
• يوم الجمعة: من الساعة الثانية ظهرًا وحتى الساعة الحادية عشرة والنصف مساءً.

إجازة البورصة

قررت إدارة البورصة المصرية، أن تكون عطلة عيد العمال وعيد الفطر المبارك من يوم الأحد الموافق 1 مايو 2022 إلى يوم الخميس الموافق 5 مايو 2022، إجازة رسمية، على أن يستأنف العمل بالبورصة المصرية يوم الأحد الموافق 8 مايو 2022.
 
 

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مواعيد عمل البنوك

مواعيد عمل البريد

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