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البنك المركزى: تعطيل العمل بالبنوك من الأحد للخميس بمناسبة عيدى العمال والفطر

الثلاثاء، 26 أبريل 2022 11:35 م
البنك المركزى: تعطيل العمل بالبنوك من الأحد للخميس بمناسبة عيدى العمال والفطر البنك المركزى المصرى -أرشيفية
كتب أحمد يعقوب

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أعلن البنك المركزى المصرى، أنه بمناسبة عيد العمال وعيد الفطر المبارك، تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر اعتبارا من يوم الأحد الموافق 1 مايو 2022 حتي يوم الخميس الموافق 5 مايو 2022، على أن يُستأنف العمل صباح يوم الأحد الموافق 8 مايو 2022.
 
وعلى جانب آخر، أظهرت المؤشرات التى أعلنها البنك المركزى فى وقت سابق اليوم، زيادة كبيرة في معدلات الشمول المالى خلال الست سنوات الماضية محققة معدل نمو بلغ 115% ليصل إجمالي المواطنين الذين لديهم حسابات تمكنهم من إجراء معاملات مالية– والتي تشمل الحسابات في البنوك أو البريد المصري، أو محافظ الهاتف المحمول أو البطاقات مسبقة الدفع - إلى 36.8 مليون مواطن بما يعادل 56.2% من إجمالي المواطنين 16 سنة فأكثر والبالغ عددهم 65.4 مليون مواطن.
 
وعلى صعيد الشمول المالي للمرأة، أظهرت المؤشرات قفزة في عدد السيدات اللاتي يمتلكن حسابات مالية، حيث بلغ عددهن 16 مليون سيدة في نهاية 2021، بمعدل نمو بلغ 171% مقارنة بعام 2016.
 
كما قفز عدد البطاقات مسبقة الدفع إلى39.883 ألف بطاقة لكل 100 ألف مواطن، فيما بلغ عدد محافظ الهاتف 38.505 ألف محفظة لكل 100 ألف مواطن.
 
وتشير المؤشرات إلى تطور عدد نقاط الإتاحة المالية - والتي تضم كل من فروع البنوك والبريد المصري ومؤسسات التمويل متناهي الصغر بالإضافة إلى ماكينات الصراف الآلي، ونقاط البيع الإلكترونية ومقدمي خدمات الدفع - ليصل إلى 1037 نقطة لكل 100 ألف مواطن.
 
ويذكر أن إصدار المؤشرات الرئيسية للشمول المالي من قبل البنك المركزي يساهم بشكل فعال في الفهم الجيد للسوق المصري وسلوك المواطنين، ما يساعد على وضع السياسات الداعمة لتمكينهم اقتصاديا.

البنك المركزى

عيد الفطر

اجازة البنوك

اخبار مصرية

عيد العمال

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