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5 معلومات حول اجتماع وزير الرى مع مسئولى معهد ستوكهولم للمياه

الأحد، 03 أبريل 2022 11:32 م
5 معلومات حول اجتماع وزير الرى مع مسئولى معهد ستوكهولم للمياه وزارة الرى
كتبت أسماء نصار

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عقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى اجتماعًا مع مسئولى المعهد الدولى للمياه بستوكهولم، لمناقشة التنسيق المشترك بين الوزارة والمعهد فى الإعداد لجناح المياه المقام ضمن فعاليات مؤتمر المناخ القادم COP 27. 

وفى التقرير التالى نتعرف على أهم التفاصيل: 

1-مؤتمر المناخ فرصة ذهبية لإدماج تحديات المياه بالمجهودات العالمية للتكيف مع التغيرات المناخية 

2-التركيز على أولويات القارة الأفريقية فى مجال التكيف مع التغيرات المناخية، وزيارة المرونة فى التعامل مع التحديات المائية، وأهمية تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الدول الأفريقية 

3-أهمية التنسيق بين مختلف المبادرات المعنية بالمياه، ووضع خطط واضحة للتعامل مع التغيرات المناخية، وتوفير التمويل اللازم لها

4-تنظيم جناح للمياه على أعلى مستوى لعرض الأحداث ذات الصلة بقطاع المياه بالتعاون مع العديد من الحكومات والمنظمات الدولية 

5-تنظيم أسبوع القاهرة الخامس للمياه لتناول موضوعات التكامل بين أجندات المياه والمناخ


المياه

ستوكهولم

المناخ

cop27

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