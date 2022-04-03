332 مجمع خدمات زراعية ضمن مبادرة حياة كريمة .. اعرف التفاصيل

كتبت أسماء نصار

تنفذ وزارة الزراعة عددا من المشروعات ضمن المبادرة الرئاسية حياه كريمة، حيث تم تنفيذ عدد من مجمعات الخدمات الزراعية المتكاملة، في القرى المستهدفة لتنمية الريف المصري

وفى التقرير التالى نتعرف على أهم التفاصيل

1- بلغ إجمالي عدد المجمعات حوالي 332 مجمع خدمات زراعية.

2- تقدم المجمعات الخدمية، كافة الخدمات الزراعية وفقاً لإحتياجات القري المستهدفة من وحدات بيطرية، جمعيات زراعية، مراكز ارشادزراعي، مراكز تجميع الألبان.

3- تشمل المجمعات الخدمية، 316 وحدة بيطرية، و 329 جمعية زراعية، 305 مركز ارشادي، و 46 مركز لتجميع الألبان.