وكيل أوقاف الإسكندرية فى جولة مفاجئة لإدارة العجمى وغرب

الإسكندرية أسماء على بدر

قام الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية اليوم الأحد، بجولة مرورية استهدفت مقر إدارتي العجمي وغرب وبعض المساجد بهما لتفقد ها ومتابعة أحوالها ومدى جهزيتها لاستقبال ضيوف الرحمن والتأكد من انتظام سير العمل وإقامة الشعائر على أكمل وجه وللاطمئنان على انتظام دروس العصر وخاطرة التراويح .

وأكد الشيخ سلامة أن الأوقاف لا تألو جهدا في تعليم الناس صحيح الدين ووسطيته بأسلوب سهل معاصر يتناسب مع مستجدات العصر ، كما وجه مديري الادارات ومفتشيها بتكثيف المرور على المساجد لمتابعة العاملين بها وتقديم الدعم اللازم لهم واثابة الملتزمين ومعاقبة المقصرين والمحافظة على بيوت الله عز وجل.

كما تسلمت المديرية الدفعة السابعة من لحوم صكوك الاطعام بواقع 4 أطنان ليكون إجمالي ما وصل إلى الإسكندرية 20 طن بحضور الشيخ هاشم الفقي مدير عام الدعوة ممثلا عن وكيل الوزارة وبحضور مسئولي التضامن الاجتماع ليتم توزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بصورة كريمة وعادلة.