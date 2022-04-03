وزارة الداخلية التشيكية: أنفقنا 450 مليون دولار على استقبال اللاجئين الأوكران

كتب أحمد عرفة

قالت وزارة الداخلية التشيكية، إنه تم الاتفاق على إنفاق 450 مليون دولار على استقبال اللاجئين الأوكرانيين، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وقال ديمترى يسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، الكرملين، إنه عاجلا أم آجلا أوروبا ستجري حوارا مع روسيا إذا قبلت الولايات المتحدة الأمريكية أو رفضت، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف المتحدث باسم الرئاسة الروسية،: نأمل في التوقيع على اتفاق مع أوكرانيا كنتيجة للمحادثات، موضحا أن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا ستحقق كل أهدافها.

وتابع المتحدث باسم الرئاسة الروسية،: لا نريد عرقلة شراء الشركات الغربية للغاز الروسي، موضحة أن العقوبات على الرئيس الروسى فلاديمير بوتين تظهر أن الغرب قادر على ارتكاب أي حماقة.

واستطرد المتحدث باسم الرئاسة الروسية،: لن نقوم بأي أمر يقوض سمعتنا كمورد موثوق للغاز، موضحا أن العقوبات على روسيا ستسرع من تناقص الثقة في اليورو والدولار.