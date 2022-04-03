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ورشة لتأهيل طلاب كلية الاقتصاد المنزلى بحلوان للالتحاق بمشروع محو الأمية

الأحد، 03 أبريل 2022 10:32 ص
ورشة لتأهيل طلاب كلية الاقتصاد المنزلى بحلوان للالتحاق بمشروع محو الأمية جامعة حلوان
كتب ـ محمد صبحى

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عقدت كلية الأقتصاد المنزلي جامعة حلوان ورشة عمل تدريبية لتأهيل طلاب قسم تربوي، للالتحاق بالمشروع القومي لمحو الأمية. 
 
وعقدت الورشة تحت رعاية  الدكتور ممدوح محمود مهدي القائم بعمل رئيس جامعة حلوان،  الدكتور خالد عبد الغفار القاضي عميد كلية الاقتصاد المنزلي، وإشراف  الدكتور أسامة أبو هشيمة وكيل كلية الاقتصاد المنزلي لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتنسيق وإشراف عام  الدكتور أحمد عبد الرشيد حسين المنسق والمشرف العام للمشروع القومي لمحو الأمية بجامعة حلوان أستاذ المناهج وطرق التدريس بكلية التربية جامعة حلوان، والذي أعد محتوى الورشة التدريبية وأدار فعالياتها
 
وأستهدفت الورشة التدريبية التعريف بإجراءات وخطوات وآليات التحاق طلاب جامعة حلوان بالمشروع القومي لمحو الأمية وفقا للبروتوكول المبرم بين جامعة حلوان والهيئة العامة لتعليم الكبار، وكذلك إتقان مهارات تخطيط وتنفيذ وإدارة مواقف التعليم والتعلم بفصول محو الأمية للدارسين الكبار، التعريف بمحتوى المنهج التعليمي المعتمد من الهيئة العامة لتعليم الكبار الموقرة للتدريس بفصول محو الأمية (محتوى منهج القراءة والكتابة .. محتوى منهج الحساب). 
 
كذلك معرفة أدوار كل من المعلم والمتعلم بفصول محو الأمية للدارسين الكبار، التدريب على مهارات تطبيق أدوات تقويم نواتج التعلم المتوقعة بفصول محو الأمية للدارسين الكبار. 
 
 

جامعة حلوان

اخبار مصر

ممدوح مهدى

محو الأمية

تعليم الكبار

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