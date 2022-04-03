اليوم السابع
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وحدة التطوع بجامعة حلوان تشارك فى حملة حياة كريمة

الأحد، 03 أبريل 2022 10:20 ص
وحدة التطوع بجامعة حلوان تشارك فى حملة حياة كريمة وحدة التطوع بجامعة حلوان
كتب ـ محمد صبحى

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شاركت وحدة تطوع جامعة حلوان التى أطلقتها وزارة الشباب والرياضة في حملة حياة كريمة وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى رئيس جامعة حلوان، والدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.
 
وذكر بيان صادر عن جامعة حلوان، أنه قامت وحدة التطوع بنشر والتعريف بحملة حياه كريمة بعدد من المؤسسات الاجتماعية ودور الأيتام و كبار السن والأشخاص ذوى الاعاقة والمتواجدة في المنطقة المحيطة بجامعة حلوان، ووزع الطلاب والمتطوعين بالوحدة الهدايا والإعانات وتقديم يوم ترفيهي للمترددين على المؤسسات الإجتماعية المختلفة .
 
ويأتى دور الوحدة فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالاهتمام بالأنشطة ذات الطابع المجتمعى والتى تهدف إلى تلبية احتياجات ومتطلبات الوطن من خلال استثمار قدرات الشباب ورغبتهم فى خدمة مجتمعاتهم وإيمانا من  الجامعة بدورها المجتمعى .
 
يأتي ذلك تحت إشراف  راشد عصام مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب،  اشرف شهدة كبير الاخصائيين، وبمشاركة على السيد رئيس اتحاد طلاب جامعة حلوان، احمد امام و محمود رشاد منسقى وحدة التطوع.
 
 
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جامعة حلوان

حياة كريمة وحدة التطوع

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