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ملك الأردن يؤكد لرئيس وزراء إسرائيل أهمية إيجاد تهدئة شاملة فى فلسطين

الأحد، 03 أبريل 2022 04:36 م
ملك الأردن يؤكد لرئيس وزراء إسرائيل أهمية إيجاد تهدئة شاملة فى فلسطين الملك عبد الله الثانى
كتب : أحمد جمعة

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تلقى العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى، اليوم الأحد، اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الإسرائيلى نفتالى بينيت، أكد الملك عبد الله خلاله أهمية إيجاد تهدئة شاملة تمنع أى توتر أو تصعيد فى الأراضى الفلسطينية.

وشدد ملك الأردن خلال الاتصال – بحسب وكالة الأنباء الأردنية - على ضرورة وقف أية أعمال من شأنها أن تحدث عنفًا وتؤجج الصراع، وتؤدى إلى تقويض فرص تحقيق السلام.

كما أكد ملك الأردن أهمية تسهيل الإجراءات واتخاذ السبل الكفيلة لتمكين المصلين من الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك، من دون أية عراقيل ومضايقات، بخاصة مع بدء شهر رمضان المبارك الذى تزداد فيه أعداد المصلين والزوار إلى الحرم القدسى الشريف.


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