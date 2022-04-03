مكافحة التهرب الجمركى بالأقصر تحرر 84 محضرا لبضائع متنوعة خلال مارس الماضى

تمكنت إدارة مكافحة التهرب الجمركى بالأقصر والفروع برئاسة محمد المغربى مدير إدارة مكافحة التهرب الجمركى (التزام تجارى) بالاشتراك مع مباحث الضرائب والرسوم بجنوب الصعيد برئاسة العميد سامح دسوقى ومباحث الضرائب والرسوم بأسيوط برئاسة العميد حسام أبوالمعالى من ضبط وتحرير 84 محضر ضبط وتهرب جمركى بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وذلك بمحال تجاريه بالأقصر وأسيوط وسوهاج وأكمنة متفرقة ( كمين منشأة العمارى – البغدادى - القرنة بالأقصر - ونقطه التفتيش الأمنية ببهجورة نجع حمادى - أسيوط ).

وتشكلت لجان الضبط من محمد الليثى وعبد الجواد حمام ومنتصر محمدين ورومانى حنا وعلى علام ومحمد عبدالله وإسماعيل أحمد ومحمد جمال وحسن أحمد حسن مفتشى إدارة المكافحة ومن مباحث الضرائب والرسوم العقيد وائل عبدالرحمن والرائد أحمد المغربى والرائد على طاهر والمقدم محمد عبدالكريم وقوة من السادة أمناء الشرطة محمود العديسى وجابر العزب - شحات عبدالنعيم - عامر عبد الوهاب - أحمد حسن وقوة من رجال الشرطة السريين.

وكانت أغلب المضبوطات عبارة عن سيارات ( 5 سيارات معاقين ) وسجائر اجنبية الصنع وأسماك مدخنة وعطور ومياه تجميل ومبيدات زراعية وقطع غيار سيارات ودراجات نارية وأدوات كهربائية وأدوات صحية وأدوات تجميل وأدوت منزلية ومبردات مياه ولعب أطفال وإطارات دراجات نارية وإكسسوار محمول وزيوت سيارات ومستحضرات تجميل وملابس.

وجميع المضبوطات أجنبية الصنع وغير مصحوبة بفواتير أو مستندات تفيد سداد الضرائب والرسوم الجمركية عنها بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية رقم 430 لسنة 2022.

وبلغت قيمة المضبوطات 814 ألفا و640 جنيها.

وبلغت التعويضات المستحقة 842 ألفا و484 جنيها.

وتم التصالح فى أغلبية المحاضر وسداد 191 ألفا و724 جنيها على ذمة قبول التصالح بعد إخطار عبدالناصر محمد رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركى بالمنطقة الوسطى والجنوبية.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك والمهندس وليد عبدالله رئيس قطاع الالتزام التجارى بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.