جمارك سفاجا تضبط 11 محاولة تهرب جمركى لعدد من الأقراص المخدرة وكمية من أجهزة الاتصالات

كتب أحمد يعقوب

تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك سفاجا برئاسة محمد شاذلي مدير عام جمارك سفاجا بالتنسيق مع مباحث الميناء من ضبط 11 محاولة تهرب جمركى بالمخالفة لقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وقرار وزير الداخلية رقم 1300 لسنة 2019 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الأتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب والأمتعة الشخصية الواردة لميناء سفاجا من ميناء ضبا السعودى بالوردية الثانية بإدارة الحركة برئاسة طلعت إسماعيل مدير إدارة الحركة تم الاشتباه فى الأمتعة الشخصية ل 11 راكبا قادمين من السعودية والكويت والإمارات، بتفتيشها تبين وجود 2 بندقية ضغط هواء وتليسكوب بندقية ومسدس طلقات خرسانية و500 طلقة رش و1400 طلقة خرسانية وطائرة لاسلكية مزوده بكاميرا تصوير، و 200 قرص سولبادين المخدر و280 ساعة يد رجالي و17 ساعة يد ذكية آبل وسامسونج و6 آيباد و 28 راوتر تقوية شبكات و 14 نظارة واقع افتراضي و 7 سماعة بلوتوث و180 شاحن آيفون و13 ذراع بلاي ستيشن و4 جهاز ألعاب فيديو و 14 جهاز T.V Box لتحويل الشاشة العادية إلى سمارت ، 33 قطعة غيار سيارات جديده و27 من الأدوات الطبية وجهاز طبي للأسنان و30 كيلو غذاء ملكات النحل و 115 عبوة كريم معطر للجسم مخبأة بأماكن يصعب الوصول إليها داخل طرود الأمتعة الشخصية .

وقام بالضبط كلا من خالد عصمت، محمود فوزي ، علاء يونس ، أحمد كمال ، أحمد حلمي و محمود حافظ مأموري الحركة وأسامة هويدي ، شعبان الريس ، أبوبكر حافظ و إسماعيل حسن مشرفي الحركة بحضور حمدي صابر مدير مجمع الوارد ، مصطفى هاشم مدير مجمع الساحات ، شحاتة عبدالحميد ، حمادة النقيب ، محمد أمين ، صلاح أبوالحسن ، أحمد ممدوح و محمود عبد الودود مأموري التعريفة ، مروان البارودي مدير الأمن الجمركي وعبدالله إبراهيم مكافحة التهرب الجمركي .

وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة مليون و288 ألفا و452 جنيها .

قرر الدكتور قدري هابيل رئيس الإدارة المركزية لجمارك سفاجا والمنطقة الجنوبية اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 11 محضر ضبط جمركى وحررها محمد عبدالنور وياسر عز العرب بإدارة الشئون القانونية .

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى .