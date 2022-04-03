معهد بحوث الإلكترونيات ينظم الهاكاثون الثانى للحلول الذكية لإدارة المياه

كتب ــ محمد صبحى

نظّم معهد بحوث الإلكترونيات بالتعاون مع الجمعية المصرية للعلوم والهندسة، "الهاكاثون الثاني للحلول الذكية لإدارة المياه"، بمشاركة العديد من الجهات والمؤسسات الداعمة؛ وتحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى.

وأشارت د. شيرين عبد القادر رئيس معهد بحوث الإلكترونيات، إلى أن الهاكاثون يعد آلية للعصف الذهني، يجتمع فيه المبتكرون وأصحاب الأفكار من الشباب مع الخبراء والمتخصصين؛ للمشاركة بشكل مكثّف في تنفيذ وتطوير مشروعات أو تطبيقات جديدة في مجال معين من المجالات الهامة لخطة الدولة، مثل حلول إدارة المياه والحفاظ عليها، والتي تقع على رأس أولويات الدولة في الفترة الحالية، مضيفة أن الهاكاثون يخاطب الشباب من سن 15 إلى 25 سنة مُقسمين إلى شريحتين من الطلاب، وهم شريحة طلاب المدارس، وشريحة الطلاب الجامعيين بكليات الهندسة والحاسبات والمعلومات.

وأوضحت رئيس معهد بحوث الإلكترونيات، أنه تم تقسيم الطلاب بالهاكاثون إلى مجموعات تتراوح من 3 - 5 أفراد، ويقوم الطلاب باستخدام كافة الوسائل من أجهزة الكمبيوتر المحمولة والمكونات الإلكترونية لإيجاد حلول خارج الصندوق لنظم الإدارة الذكية للمياه، وذلك باستخدام تكنولوجيا إنترنت الأشياء والحساسات وحلول تنقية المياه وغيرها، مشيرة إلى أنه تقدم عدد 51 فريقًا إلى المسابقة، وأسفر التحكيم عن ترشيح 17 فريقًا للتحكيم النهائى منهم ٤ فرق من طلبة الجامعات، و 13 فرقة من طلبة المدارس.

جدير بالذكر، أن اللجنة المنظمة للحدث وضعت شروط القبول للمتسابقين، ومنها المرحلة العمرية، والالتزام بالعمل لمدة 4 أيام متواصلة "فترة الهاكاثون"، فضلاً عن الالتزام بحضور أي ورش عمل تحضيرية تسبق الهاكاثون، مع وجود فكرة مبتكرة تقدم حلاً في مشاكل المياه.

وأشرف على المجموعات المتسابقة خلال الأعمال التحضيرية وخلال الهاكاثون نخبة من المتخصصين من الجامعات المصرية؛ منهم جامعة النيل، وجامعة العلمين، برئاسة د.هالة الصادق المشرف على الهاكاثون، ود. محمد إسماعيل المدير التنفيذي للهاكاثون، وفريق عمل متكامل من المتخصصين بالمعهد.