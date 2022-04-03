مصر تفوز بمراكز متقدمة فى بطولة العالم للجامعات للسباحة بالزعانف بإيطاليا

كتب محمد صبحى

أعلنت وزارة التعليم العالى ، أن منتخب مصر للجامعات شارك في بطولة العالم للجامعات للسباحة بالزعانف،برعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ورئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، والدكتوىر أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، التي أقيمت بدولة إيطاليا في الفترة من 30 مارس حتى 3 أبريل الجاري، بمشاركة 90 طالبًا وطالبة من 55 جامعة بـ 15 دولة على مستوى العالم.

تكونت بعثة المنتخب المصري للجامعات تحت إشراف اكتوبر صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات، والدكتور عرفة سلامة سكرتير عام الاتحاد الرياضي للجامعات، وضمت البعثة د.مها الصغير عضو مجلس إدارة الاتحاد الرياضي للجامعات رئيسًا للبعثة، والدكتور حازم الروبي مديرًا للبعثة، وكابتن محمد سعد إداريًّا للبعثة، والكابتن أحمد شعبان مدربًا للبعثة، و8 لاعبات و6 لاعبين من جامعات مختلفة.

وقد حقق منتخب مصر للجامعات النتائج التالية في البطولة:

سباق 50 زعانف مزدوجة:

المركز الثاني: السباحة/ لوجين يوسف، جامعة حلوان.

المركز الثالث: السباحة/ فاطمة أيمن، جامعة عين شمس.

المركز السادس: السباح/ مروان الطناحي، جامعة الإسكندرية.

سباق 50 تحت الماء:

المركز الثاني: السباح/ أدهم محي، الأكاديمية العربية للنقل البحري.

المركز الخامس: السباحة/ مريم جلال، جامعة حلوان.

المركز الثامن: السباح/ يوسف رمضان، جامعة الإسكندرية.

سباق 100 مونو:

المركز الثاني: السباحة/ مايا هيثم، جامعة النيل.

المركز الخامس: السباح/ يوسف رمضان، جامعة الإسكندرية.

المركز السادس: السباح/ أدهم البيلي، الأكاديمية العربية للنقل البحري.

سباق 100 زعانف:

المركز الثالث: السباحة/ فاطمة أيمن، جامعة عين شمس.

المركز الرابع: السباح/ مروان عسكر، جامعة حلوان.

المركز الخامس: السباحة/ مريم جلال، جامعة حلوان.

سباق 200 زعانف:

المركز السادس: السباح/ مروان الطناحي، جامعة الإسكندرية.

المركز السابع: السباحة لوجين يوسف، جامعة حلوان.

سباق 200 مونو:

المركز الثالث: السباحة/ مايا هيثم، جامعة النيل.

المركز الرابع: السباح/ محمود وليد، جامعة عين شمس.

المركز الخامس: الطالبة/ هديل خليفة، الجامعة الألمانية.

المركز السادس: الطالب/ أحمد حسين، جامعة حلوان.

سباق 400 مونو:

المركز الثالث: السباح/ محمود وليد، جامعة عين شمس.

المركز الرابع: السباحة/ هديل خليفة، جامعة الألمانية.

المركز السادس: السباحة/ منى وائل، جامعة عين شمس.

المركز الثامن: السباح/ أحمد حسين، جامعة حلوان.

سباق 400 زعانف:

المركز الرابع: السباح/ مروان عسكر، جامعة حلوان.

المركز الرابع: السباحة/ حبيبة رأفت، التعليم العالي.

المركز الثامن: السباح/ مروان الطناحي، جامعة الإسكندرية.

سباق 800 مونو:

المركز الرابع: السباحة/ هديل خليفة، الجامعة الألمانية.

المركز الرابع: السباح/ محمود وليد، جامعة عين شمس.

المركز الخامس: السباحة/ منى وائل، جامعة عين شمس.

المركز الخامس: السباح/ أحمد حسين، جامعة حلوان.