مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين فى حادث تصادم بطريق بورسعيد - دمياط

لقي شخص في العقد الخامس من عمره، مصرعه ، فيما أصيب اثنان آخران، اليوم الأحد، في حادث تصادم على طريق "بورسعيد - دمياط".

تلقى الدكتور مصطفى شعبان، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، إشارة من مستشفى الزهور بوصول كريم أحمد يحي محمد - 28 سنه، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، مايسه حسن حسن دمياط - 40 سنه، مصاب بكدمات في الجسم، وبلال المتولي السيد، جثه هامدة - 47 سنه، وجميعهم من محافظة دمياط.

كما تلقي اللواء حسني عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، إشارة من قسم شرطة الزهور، بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي مع سيارة ربع نقل أمام قرية المناصرة غرب بورسعيد.

وأصدر مدير الأمن تعليماته، بتكثيف الجهود من رجال المباحث للوقوف على ملابسات الحادث واخطار النيابة العامة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من تحرير المحضر ووضع الجثة تحت تصرف النيابة العامة.