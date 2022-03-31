مصرع طالب تحت عجلات قطار القاهرة بورسعيد فى القنطرة غرب بالإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

لقى طالب مصرعه تحت عجلات قطار القاهرة بورسعيد، بعد أن شطره نصفين بالقنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية.

وتلقى اللواء منصور لاشين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من العميد منصور دهشان مأمور مركز شرطة القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية، يفيد بورود بلاغ من أحد المواطنين مفاده العثور على جثة مشطورة نصفين على شريط السكة الحديد خلف وحدة مرور القنطرة غرب.

وعلى الفور انتقل إلى مكان الحادث المقدم محمد سكر رئيس مباحث مركز القنطرة غرب ومعاونيه النقباء محمود خليفة وحسين عياد معاونى المباحث.

ودلت التحريات إلى أنه أثناء مرور المتوفى "أحمد.ا.م" 17 عاما طالب ومقيم بالرياح دائرة مركز القنطرة غرب لشريط السكة الحديد خلف وحدة مرور القنطرة غرب صدمه قطار القاهرة بورسعيد وشطره إلى نصفين ولقى مصرعه، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى القنطرة غرب المركزى.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق واستدعاء مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبى.