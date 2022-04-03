مصرع شاب وإصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

لقى شاب مصرعه فيما أصيب 3 أشخاص بسحجات وكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، اليوم، إثر حادث انقلاب سيارة ملاكى بالطريق الإقليمى نطاق بمحافظة الشرقية، وتم نقل الجثة إلى مستشفى التأمين الصحى بالعاشر من رمضان، والمصابين للمركز الطبى العالمى، لتلقى الإسعافات الأولية.

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد وقوع حادث بالطريق الإقليمى بلبيس- العاشر، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين انقلاب سيارة ملاكى نتيجة اختلال عجلة القيادة، وأسفر الحادث عن وفاة "أحمد ع م" 40 عاما مقيم القاهرة، وإصابة كل من "أحمد ج ال" 35 عاما و"أحمد ص م" 31 عاما و"صلاح س ع" 60 عاما مقيمين الفيوم مصابين بجروح وكدمات واشتباه نزيف بالمخ.

فيما أشرفت الأجهزة الأمنية على نقلهم للمركز الطبى العالمى والجثة إلى مستشفى التأمين، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية.