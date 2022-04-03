إصابة 4 أشخاص فى انقلاب سيارة ملاكى بقنا

صابر سعيد

أصيب 4 أشخاص، اليوم الأحد، في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالمراشدة التابعة لمركز الوقف شمال قنا، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج.



تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي علي طريق المراشدة التابعة لمركز الوقف، وأسفر الحادث عن إصابة أحمد عبد الفتاح، وهناء عبد الفتاح، يوسف حجاج، سعاد عبد الرحيم، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات ونقل المصابين إلى المستشفى.



وفى سياق آخر، لقي شاب مصرعه، في حادث اصطدام قطار به أثنا عبوره بمزلقان في مدينة فرشوط شمالي قنا، وتم نقل جثته إلي مشرحة المستشفى.

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة فرشوط يفيد مصرع شاب اصطدم به قطار في مدينة فرشوط شمال محافظة قنا، وأسفر الحادث عن مصرع حمادة رشاد عبد الرشيد، 25 عاما، مقيم بشارع المعهد الديني بفرشوط، بعد أن صدمه القطار.



