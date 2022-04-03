اليوم السابع
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مصرع اثنين وإصابة ثلاثة فى حادث بطريق "المنصورة- جمصة"

الأحد، 03 أبريل 2022 09:00 م
مصرع اثنين وإصابة ثلاثة فى حادث بطريق "المنصورة- جمصة" جثة -أرشيفية
الدقهلية شريف الديب

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لقى شخصان مصرعهما، فيما أصيب 3 آخرون في حادث انقلاب تريلا محملة بالواح حديدية واصطدامها بتوك توك على طريق جمصة-المنصورة بمحافظة الدقهلية.
 
وقد تلقى اللواء مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من النجدة لمأمور مركز بلقاس بوقوع حادث على طريق جمصة-المنصورة، أمام قرية دميانة، ووجود عدد من المصابينوعبى الفور انتقل ضباط مباحث المركز و وتم الدفع بـ 4 سيارات إسعاف لمكان الواقعة وقوات الشرطة، و تبين العثور على اثنين متوفين بعد أن سقط عليهم الألواح الحديدة ، وتم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى بلقاس العام ، ونقل 3 مصابين إلى المستشفي وتبين بإصابتهم بجروح متفرقة.
 
وقامت الأجهزة التنفيذية و قوات الحماية المدنية ، لرفع أثار الحادث، لإعادة حركة السيارات لطبيعتها. وجاري تحرير محضر بالواقعة ، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

الدقهليه

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