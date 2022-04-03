اليوم السابع
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محافظ القاهرة يوجه بتكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات حول مسجد الحسين

الأحد، 03 أبريل 2022 11:16 ص
محافظ القاهرة يوجه بتكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات حول مسجد الحسين محافظ القاهرة يتفقد أعمال التطوير بمحيط مسجد الحسين
سيد الخلفاوى

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تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة المنطقة المحيطة بمسجد الحسين بعد انتهاء أعمال التطوير التى تمت بالمسجد في إطار اهتمام الدولة بتطوير ورفع كفاءة والحفاظ على مساجد آل البيت في مصر بما يليق بمكانتها.
 
رافق المحافظ فى جولته اللواء إبراهيم عبد الهادى نائب المحافظ للمنطقة الغربية وعدد من قيادات المحافظة. 
 
وشدد محافظ القاهرة خلال الجولة على ضرورة تكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات وتطوير الأرصفة والبردورات حول مسجد الحسين ليتمكن المصلون من أداء الصلاة بيسر وسهولة. 
 
يذكر أنه قد تم غلق مسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) بالقاهرة غلقًا مؤقتًا لتتمكن الهيئة الهندسية القائمة على تطوير المسجد من سرعة إنهاء أعمال التطوير به تنفيذًا للبرتوكول الموقع بين وزارة الأوقاف ونقابة الأشراف ومؤسسة مساجد.
 
وشملت أعمال التطوير المسجد والساحة الخارجية والمنطقة المحيطة به حيث عاد المسجد بعد تطويره لاستقبال المصلين مساء أمس فى صلاة العشاء والتراويح.
 
ويعد مسجد الحسين واحدًا من أهم المساجد الإسلامية التي لها طابع خاص عند المصريين، ولا سيما فى شهر رمضان المبارك.

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