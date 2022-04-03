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غدا طقس حار على القاهرة شديد الحرارة جنوبا والعظمى بالعاصمة 32 وأسوان 41

الأحد، 03 أبريل 2022 01:17 م
غدا طقس حار على القاهرة شديد الحرارة جنوبا والعظمى بالعاصمة 32 وأسوان 41 ارتفاع درجات الحرارة - أرشيفية
كتب ــ محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الإثنين، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء، مائل الحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب البلاد، مائل للبرودة ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن غدا يشهد نشاط رياح على  القاهرة الكبرى  والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وطقس  مشمس بشمال وجنوب الصعيد  .
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الإثنين: القاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 18 درجة، والإسكندرية العظمى 30
 والصغرى 15 درجة، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 16 درجة، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 19 درجة، وقنا العظمى 39 درجة والصغرى 19 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 21 درجة، وسانت كاترين العظمى 29 درجة والصغرى 12 .
 
 
 

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