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طقس شديد الحرارة وأتربة عالقة ورياح.. تفاصيل حالة الطقس حتى الجمعة المقبل

الأحد، 03 أبريل 2022 01:03 م
طقس شديد الحرارة وأتربة عالقة ورياح.. تفاصيل حالة الطقس حتى الجمعة المقبل حالة الطقس - أرشيفية
كتب ـ محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن  حالة الطقس المتوقعة من اليوم الأحد حتى الجمعة المقبل، حيث تشهد البلاد  ارتفاعا فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود  طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء، مائل للحرارة على السواحل الغربية، حار على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب البلاد ، مائل للبرودة ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .
 
وينشر "اليوم السابع" تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة، كما يلى :
 
- الأحد 3 أبريل : 
 
نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.
 
 
- الإثنين 4 أبريل :
 
نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.
 
- من الثلاثاء 5 أبريل إلى الخميس 7 أبريل : 
 
أتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
 
- الجمعة 8 أبريل:    
 
نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

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