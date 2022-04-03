ظهور آخر للأمير أندرو رفقة الملكة.. سيرافقها إلى الديربي

كتب: إيهاب محمد

يخطط الدوق الأمير أندرو لمرافقة والدته إلى سباق إبسوم للخيل في بريطانيا، رغم أن أحد المصادر قال لصحيفة The Sun أنه كان من المفترض أن يبقى غير مرئي خلال احتفالات نهاية الأسبوع في يونيو.

كان الأمير البالغ من العمر 62 عامًا، والذي قام بتسوية قضية جنسية مع سيدة تدعى فيرجينيا جوفري في فبراير من هذا العام، مركزًا في نظر الجمهور الأسبوع الماضي في حفل تأبين الأمير فيليب.



تقرير ديلى ميل

وقال المصدر:"الملكة بحاجة إلى مرافق في جميع المناسبات في الوقت الحالي بسبب مشاكل حركتها وقد خصص أندرو الديربي باعتباره الديربي الذي سيرافقها فيه" .

وأضاف المصدر وفقا لموقع صحيفة ديلى ميل" البريطانية، "يبدو أنه لا يتفهم الاحتجاج العام"

وقد قيل إن الدور البارز للدوق في حدث الأسبوع الماضي قد ترك الأميرين تشارلز وويليام "بالفزع".



الامير اندرو رفقة الملكة - صورة ارشيفية

شوهد وهو يسير رفقة والدته عبر وستمنستر أبي إلى مقعدها على مرأى ومسمع من كاميرات البث المباشر - مما صدم الكثيرين في المتواجدين، حتى أشقائه قيل إنهم "فزعوا"، وكانوا يأملون في وقت سابق أن لعب دور خلف الكواليس في الحدث.

لكن الملكة قالت إنها كانت "رغبتها وقرارها النهائي" أن يمشي الأمير أندرو معها في ذلك اليوم.

كان هذا أول ظهور علني للأمير أندرو منذ أن دفع تسوية 12 مليون جنيه إسترليني لضحية جيفري إبستين السيدة جوفري لإنهاء قضية اعتداء جنسي مدني شديدة الضرر في نيويورك.

لقد أُجبر على التراجع عن الحياة العامة بسبب علاقته مع الراحل إبستين الذي أتهم بممارسة الجنس مع الأطفال.