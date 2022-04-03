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صفحة "اليوم السابع" تتخطى حاجز 26 مليون متابع على فيس بوك

الأحد، 03 أبريل 2022 03:18 م
صفحة "اليوم السابع" تتخطى حاجز 26 مليون متابع على فيس بوك لوجو اليوم السابع
كتب خالد إبراهيم

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يؤكد "اليوم السابع" يوما بعد يوم، أنه جدير بأن يتربع على عرش الصحافة الرقمية في السنوات الأخيرة، ويواصل ريادته ليس فقط على مستوى الصحافة الورقية والإلكترونية، ولكن أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي والمحتوى الرقمى الجديد والجاذب، فالأرقام دائما ما تتحدث عن نفسها، حيث وصل الحساب الرسمى لـ "اليوم السابع" على فيس بوك إلى 26 مليون متابع وأكثر، وهو ما يعزز تفوق اليوم السابع، من خلال الخدمات المختلفة التى يقدمها سواء على الموقع الإلكترونى أو الجريدة الورقية أو الحسابات المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعى.

26 مليون متابع
26 مليون متابع

أكثر من 26 مليون متابع من مصر والوطن العربى وكثير من دول العالم، يبحثون دوما على الحقيقة وتأكيد المعلومات الموجودة هنا وهناك، وهو ما يتوفر لهم عبر نافذة اليوم السابع على فيس بوك، والتي تقدم الكثير والعديد من الخدمات الإخبارية والمصورة والمرئية، على مدار 24 ساعة يوما، بجانب التفاعل مع رواد مواقع التواصل الاجتماعى، والتي يهم اليوم السابع في المقام الأول تقديم خدمة عالية المستوى لهم.

بالإضافة إلى التغطيات المستمرة لجميع القضايا التي يتم تناولها بشكل جذاب عن طريق البث المباشر، واستضافتها للنجوم والمشاهير عبر تليفزيون "اليوم السابع"، الذى حقق طفرة كبيرة في عالم الصحافة الإلكترونية.


اليوم السابع

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صحيفة اليوم السابع الورقية

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