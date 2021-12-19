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صفحة "اليوم السابع" تتخطى 25 مليون متابع على فيس بوك

الأحد، 19 ديسمبر 2021 07:35 م
صفحة "اليوم السابع" تتخطى 25 مليون متابع على فيس بوك لوجو اليوم السابع
كتب آسر أحمد

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يواصل اليوم السابع التأكيد على صدارته، ليس فقط على مستوى الصحافة الورقية والإلكترونية، ولكن أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي، والمحتوى الرقمى الجديد والجاذب، حيث وصل الحساب الرسمى لـ "اليوم السابع" على فيس بوك إلى 25 مليون متابع، ليعزز "اليوم السابع" تفوقه وصدارته للمشهد الصحفى والإعلامى برؤى مختلفة وتصورات أكثر تجددا وتطورا.

الحساب الرسمى لـ"اليوم السابع"، على فيس بوك، هو الوجه الأساسي والرئيسي لأكثر من 25 مليون متابع من مختلف أنحاء الوطن العربي والعالم، الذين يبحثون عن سرعة ودقة الخبر قبل الجميع، بالإضافة إلى التغطيات المستمرة لجميع القضايا التي يتم تناولها بشكل جذاب عن طريق البث المباشر، واستضافتها للنجوم والمشاهير عبر تليفزيون "اليوم السابع"، الذى حقق طفرة كبيرة في عالم الصحافة الإلكترونية.


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