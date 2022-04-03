سيارات الأحوال المدنية المتنقلة تجوب الشوارع لاستخراج الوثائق للمواطنين

كتب ـ محمود عبد الراضي

أوفد قطاع الأحوال المدنية قوافل مُجهزة فنياً ولوجستياً لتقديم كافة الخدمات التى يقدمها القطاع للمواطنين من (بطاقات الرقم القومى – المُصدرات المُميكنة) بنطاق محافظات ( القاهرة – الجيزة – المنوفية – الغربية – الشرقية – القليوبية – قنا – كفرالشيخ - دمياط - الأقصر – المنيا) .. حيث أسفرت تلك القوافل عن إستخراج عدد (11247) بطاقة رقم قومى وعدد (16947) مصدراً مميكناً.

وفى ضوء الإقبال المتزايد من قِبل المواطنين بتلك المحافظات .. فقد تقرر استمرار القوافل بها عدا محافظة (قنا) ، بالإضافة إلى الدفع بقافلة جديدة بمحافظتى (دمياط – أسيوط) ، كما تم إيفاد مأمورية لعدد (6) حالات إنسانية بالمستشفيات ومحل إقامتهم لتجديد بطاقة الرقم القومى لهم ، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها لهم.

كما تم إيفاد مأموريات (فنية – قانونية) لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للعاملين بالمؤسسات الحكومية ، والمترددين على بعض (الجهات الحكومية والنوادى الرياضية) ، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم، كما تم إيفاد مأموريات (فنية – قانونية) بالتنسيق مع المجلس القومى للمرأة، لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للسيدات (بإحدى القرى بدائرة مركز شرطة زفتى بالغربية)، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم، كما يواصل قطاع الأحوال المدنية استقبال الحالات الإنسانية بقسم حقوق الإنسان لاستقبال ("كبار السن وذوى الهمم") بمقر ديوان القطاع لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لهم، وتسليمها لهم بكافة أوجه التيسيرات الممكنة تماشياً مع مبادئ حقوق الإنسان.

وواصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية اتخاذ الإجراءات اللازمة والتى من شأنها تسهيل وتيسير الخطوات الإدارية والتنظيمية بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان .. وذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية من المترددين على كافة الأقسام التابعة للإدارة بالمحافظات المختلفة، لتقديم كافة التيسيرات لهم لتسهيل حصولهم على الخدمات الشرطية، حيث قامت أقسام الإدارة المختلفة على مستوى الجمهورية باستقبال عددٍ من الحالات المرضية والإنسانية وغيرها بمقرات الأقسام، وتم إنهاء الإجراءات الخاصة بهم، وذلك بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تنفذها وزارة الداخلية داخل كافة الجهات الشرطية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وواصلت وزارة الداخلية المشاركة فى الاحتفال بيوم اليتيم من خلال تنظيم زيارات لعدد من دور رعاية الأطفال الأيتام ومن ذوى الاحتياجات الخاصة ، واستقبالهم بعدد من المنشآت الشرطية بمختلف المحافظات وتقديم الدعم المعنوى لهم وتوزيع الهدايا الرمزية عليهم، ولاقى ذلك استحساناً من الأطفال والقائمين على إدارات دور الرعاية، لحرص وزارة الداخلية على المشاركة فى كافة الفعاليات والأنشطة الإنسانية.