اليوم السابع
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سكرتير عام قنا يتفقد توافر السلع الغذائية في معرض "أهلا رمضان" بفرشوط ودشتا

الأحد، 03 أبريل 2022 04:21 م
سكرتير عام قنا يتفقد توافر السلع الغذائية في معرض "أهلا رمضان" بفرشوط ودشتا السكرتير العام يتفقد أسواق أهلا رمضان
قنا - صابر سعيد

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أجرى المهندس نبيل الطيبى السكرتير العام لمحافظة قنا، جولة مفاجئة على أسواق مركزى فرشوط ودشنا و معارض أهلا رمضان وشوادر وأسواق بيع الخضراوات والفاكهة، بتكليفات من اللواء أشرف الداودى محافظة قنا لمتابعة حركة الأسواق وتوافر السلع الغذائية وتلبية احتياجات ومتطلبات المواطنين طوال أيام شهر رمضان الكريم .

أستهل السكرتير العام جولته بتفقد معرضى أهلا رمضان بفرشوط ودشنا للاطمئنان على توفير السلع الغذائية والرمضانية بأسعار مخفضة وبالكميات المناسبة عن مثيلاتها فى الأسواق ، موضحا أن المعارض تضم منتجات متنوعة مثل البلح والياميش وزيت الطعام، والأرز، والمكرونة، والصلصة والحبوب والتوابل والبقوليات، واللحوم والدواجن ، والخضروات والفواكه وغيرها من المنتجات التى تغطى احتياجات الأسرة الغذائية على مدار الشهر الفضيل، كما تابع حركة البيع والشراء بأسواق وشوادر الخضروات والفاكهة .

يذكر أن محافظة قنا يوجد بها 110 منفذ لبيع السلع الغذائية ، ما بين قوات مسلحة ، و أمان ، و جمعيتى ، والشركة المصرية 2000 ، بالاضافة الى افتتاح 11 معرضا لأهلا رمضان بمختلف مراكز المحافظة لبيع السلع الأساسية بأسعار مخفضة بنسبة 30%، لافتا إلى أن إقامة هذه المعارض على أرض المحافظة جاءت تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بشأن التوسع فى إقامة معارض أهلا رمضان لتوفير كافة السلع الأساسية بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين .

السكرتير العام مع احد الباعة
السكرتير العام مع احد الباعة

 

السكرتير العام يتابع الاسعار بسوق الخضار
السكرتير العام يتابع الاسعار بسوق الخضار

 

السكرتير العام يتفقد اسعار المنتجات
السكرتير العام يتفقد اسعار المنتجات

 

السكرتير العام يتفقد اسواق اهلا رمضان
السكرتير العام يتفقد اسواق اهلا رمضان

 

السكرتير العام يتفقد جودة المنتجات المعروضة
السكرتير العام يتفقد جودة المنتجات المعروضة

 

جولة السكرتير العام بسوق الخضار
جولة السكرتير العام بسوق الخضار

 

سكرتير عام محافظة قنا يتفقد المنتجات
سكرتير عام محافظة قنا يتفقد المنتجات

 

سكرتير عام محافظة قنا يتفقد تاريخ الانتاج للمواد الغذائية
سكرتير عام محافظة قنا يتفقد تاريخ الانتاج للمواد الغذائية

 


قنا

سكرتير عام محافظة قنا

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