زوج يقتل زوجته بسكين في نهار رمضان ببني سويف

بنى سويف هانى فتحى

أقدم زوج على قتل زوجته، بضربها بآلة حادة عصر اليوم الأحد بمدينة ناصر شمال محافظة بنى سويف، بعد مشادة كلامية اعتدى عليها الزوج بسلاح أبيض سكين مما أدى إلى وفاتها ولفظت بائعة خضار أنفاسها الأخيرة بمدينة ناصر شمال محافظة بني سويف، عقب اعتداء زوجها عليها بالضرب بآلة حادة سكين، ما تسبب في وفاتها في الحال.

تلقي اللواء طارق مشهور مدير أمن بني سويف مساعد وزير الداخلية إخطارًا من مأمور مركز شرطة ناصر يفيد بوصول "ص. م. ح"35 سنة، جثة هامدة، وبها عدت طعنات بالجسد إلي مستشفى ناصر العام، وبسؤال المرافقين لها اتضح إن زوجها هو من قام بطعنها، ووجه بسرعة ضبط الجاني والوقوف علي أسباب وملابسات الواقعة.

دلت التحريات الأولية إن المجني عليها، تعمل علي بيع الخضراوات بمنطقة السنترال في مدينة ناصر، وأن الزوج اتي اليها وحدثت بينهما مشادة كلامية، بسبب خلافات ، علي أثرها قام الأخير بطعنها عدت طعنات اودت بحياتها، وفر هاربًا. وجري نقل المجني عليها الي قسم الاستقبال بمستشفي ناصر العام وبتوقيع الكشف الطبي عليها ومحاولة اسعافها اتضح انها فارقت الحياة، وتم نقل جثمانها إلي مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق. .