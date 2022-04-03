اليوم السابع
Ads
الأحد، 03 أبريل 2022 03:57 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

روسيا: نقدر سمعتنا كمورد موثوق به للغاز ولا نسعى لخلق مشاكل لشركائنا الغربيين

الأحد، 03 أبريل 2022 02:14 م
روسيا: نقدر سمعتنا كمورد موثوق به للغاز ولا نسعى لخلق مشاكل لشركائنا الغربيين الكرملين
كتب ـ أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت الرئاسة الروسية، الكرملين، إن روسيا تقدر عاليا سمعتها كمورد "موثوق" به للغاز ولا تسعى لخلق مشاكل لشركائها الغربيين، وفقا لخبر عاجل بثته قناة إكسترا نيوز منذ قليل.

وأضافت الرئاسة الروسية: نعول على "عقلانية" الأوروبيين فيما يخص دفع ثمن الغاز بالروبل، موضحة أن قرار تسعير الغاز بالروبل اتخذ حرصا على عدم خسارة العملات الغربية بسبب العقوبات.

وتابعت الرئاسة الروسية، أن قرار الدفع بالروبل لن يطبق على مبيعات الغاز الروسي فقط بل سيشمل سلعا أخرى.

ولفتت الرئاسة الروسية، إلى أن الدول الغربية ستدفع ثمن الغاز الروسي المورد لها في اليورو وفقا لما نصت عليها الاتفاقيات المبرمة بينها وبين موسكو، لكن الجهة البائعة وهي شركة "غازبروم" الروسية ستتلقى المدفوعات النهائية بالعملة الروسية بعد شراء الروبلات مقابل اليورو.

وأوضحت الرئاسة الروسية، أن الهدف من انتقال موسكو إلى تسعير الغاز الروسي بالروبل هو تأمين التجارة الروسية وليس "تأديب" دول ما، مشيرة إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هو الذي طرح فكرة إنشاء آلية للوقاية من المخاطر المحدقة بالاحتياطي الوطني من الدولارات واليورو، وذلك على خلفية تراجع الثقة المتزايد في العملات الاحتياطية، كي لا يحاول أحد سرقتنا من جديد.

 

 

 


روسيا

حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا واوكرانيا

اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اسباب حرب روسيا واوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا واوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب اوكرانيا

حرب روسيا على اوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الاوكرانية

الحرب العالمية الثالثة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة