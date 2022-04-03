رئيس جامعة دمياط يلتقى فريق Du Racing Team بعد فوزهم بالمركز الأول

التقى اليوم الأحد الدكتور السيد محمد دعدور رئيس جامعة دمياط بفريق Du Racing Team والذي يضم عدد من الطلاب والطالبات المبدعين والموهوبين من مختلف الفرق الدراسية بكلية الهندسة، وذلك بعد فوزهم بالمركز الأول في فئة CONCEPT CLASS.

ويعد لقاء فريق Du Racing Team بداية لأعمال الاجتماع الأول لمجلس إدارة مركز إدارة الموهبة والإبداع وبحضور أعضاء مجلس الإدارة، والذي من أبرز اختصاصاته رعاية الموهوبين والمبدعين من طلاب وطالبات كليت الجامعة المختلفة ورعاية موهبتهم والعمل على تنميتها وتوفير جميع سبل الدعم اللازمة لتعظيم الاستفادة منها، وذلك استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقاء فخامته بأعضاء المجلس الأعلى للجامعات والذي وجه آنذاك بتعزيز آليات رعاية النوابغ والمتفوقين من الطلاب ودعمهم، وذلك لبناء جيل من الكوادر الشبابية المتميزة والقادرة على الإسهام المبتكر في استكمال مسيرة التنمية المستدامة للدولة، ولترسيخ عامل المعرفة والابتكار والإبداع في المجتمع.

وهنأ رئيس الجامعة أبنائه وبناته أعضاء فريق Du Racing Team بما حققوه من إنجاز هو الأول من نوعه بجامعة دمياط مشيدًا بجهودهم على مدار الشهور الماضية تحت إشراف الدكتور حاتم إدريس عميد كلية الهندسة والدكتور عبد الله محمد السيد أستاذ الهندسة الكهربائية المساعد والمشرف على مشروع الفريق.

كما استمع رئيس الجامعة لمطالب الفريق التي تركزت أغلبها على سبل الدعم المادي واللوجيستي الفترة المقبلة والتي ستشهد تنفيذ فكرة المشروع وهي (سيارة كهربائية بمواصفات خاصة) والتي من المفترض أن تتم خلال 6 شهور.

وفي نهاية اللقاء، أكد رئيس الجامعة لفريق Du Racing Team على تلبية مطالبهم ودعمهم بجميع السبل للوصول إلى الهدف المنشود متمنيًا لهم مزيد من التفوق والسداد في حياتهم الجامعية والعملية.