اليوم السابع
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الأحد، 03 أبريل 2022 03:57 م
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من قبل المدنيين فى خاركيف..

ديلى ميل: المخابرات الأوكرانية تعلن مقتل جنود روس بعد تقديم حلوى مسممة لهم

الأحد، 03 أبريل 2022 02:36 م
ديلى ميل: المخابرات الأوكرانية تعلن مقتل جنود روس بعد تقديم حلوى مسممة لهم الجيش الروسى - أرشيفية
كتبت رباب فتحى

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قالت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، إن وكالة مخابرات أوكرانية أعلنت أن جنود من الجيش الروسى قتلوا بالقرب من خاركيف بعد تناول كعكات محشوة بالسموم قدمها لهم مواطنون أوكرانيون على أنها "هدايا".

 

وأوضحت الصحيفة أن جنديين من الفرقة الثالثة للبنادق الآلية لقيا مصرعهما على الفور بعد تناول الأطعمة الشهية التى يقدمها مواطنو إيزيوم، حسبما أعلنت إدارة المخابرات الرئيسية فى أوكرانيا على فيسبوك يوم السبت.

 

وأشارت إلى وجود 28 جنديًا روسيًا آخر فى العناية المركزة بعد تسممهم، كما يعانى عدة مئات آخرين من "أمراض خطيرة" بعد تناول المشروبات الكحولية المسمومة التى أعطاها لهم مدنيون.

 

وقالت الوكالة المخابراتية فى المنشور: "الأوكرانيون يقاومون بكل الوسائل المتاحة. وفقًا للمعلومات المتاحة، قدم السكان المحليون فى منطقة إيزيوم (منطقة خاركيف) فطائر مسمومة للروس من فرقة البندقية الآلية الثالثة فى الاتحاد الروسي."

 

وأضافت "نتيجة لذلك، توفى اثنان فى الحال، ونُقل 28 آخرون إلى وحدة العناية المركزة. ويتم توضيح حالتهم الحالية. يوجد حوالى 500 جندى إضافى من الفرقة نفسها فى المستشفيات بسبب التسمم الحاد بالكحول من أصل غير معروف."

 

وبحسب ما ورد وصفت روسيا القوات بأنها "خسائر غير قتالية" حيث بدأت فى تركيز جهودها الحربية للتركيز على القتال فى منطقة دونباس بشرق أوكرانيا بعد أن فشلت فى تطويق كييف فى الأسابيع الستة الأولى من الحرب.

 

وهذا التخريب هو الأحدث فى حملة حرب مدنية يقوم بها الأوكرانيون الذين يسعون لتحدى المحاولات الروسية للاستيلاء على مدنهم.

 

من المتوقع أن تشهد إيزيوم مزيدًا من القتال فى الأسابيع المقبلة حيث يسعى بوتين لكسب زخم على الأرض.

 

وأوضحت الصحيفة إنها مدينة ذات أهمية استراتيجية بالنسبة لروسيا لأنها ستسمح للقوات باستخدامها كقاعدة لهجمات متواصلة على دونباس والسماح لبوتين بإعادة إمداد قواته بالبلدة القريبة من الحدود الروسية.


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