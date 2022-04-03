اليوم السابع
Ads
الأحد، 03 أبريل 2022 06:19 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

حكومة السويد: الصور المروعة فى بوتشا تذكرنا بأحلك المشاهد بالتاريخ الأوروبى

الأحد، 03 أبريل 2022 05:01 م
حكومة السويد: الصور المروعة فى بوتشا تذكرنا بأحلك المشاهد بالتاريخ الأوروبى اوكرانيا
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت الحكومة السويدية، إن الصور المروعة فى بوتشا تذكرنا بأحلك المشاهد فى التاريخ الأوروبى، وفقا لخبر عاجل بتثه قناة العربية منذ قليل.

 

وفى وقت سابق أكد المستشار النمساوى كارل نيهمر، أن الهدف الأول والأهم للاتحاد الأوروبى وقف إطلاق النار فى أوكرانيا، وتوفير ممرات إنسانية آمنة، مشيرًا إلى أن بلاده لن تتوقف عن استيراد الغاز الروسي.

 

وقال نيهمر -فى تصريح اليوم الأحد- أن هناك اتصالات مكثفة بين كل من المستشار الألمانى أولاف شولتس والرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين؛ لإيجاد تسوية عاجلة للحرب.. لافتًا إلى حاجة الصليب الأحمر إلى الوصول إلى المدن المحاصرة وتقديم الإغاثة الإنسانية اللازمة.

 

ولفت نيهمر إلى حاجة الاتحاد الأوربى وروسيا بسرعة إلى تطوير سيناريوهات مشتركة لإحلال السلام، وإلى قناعة النمسا برؤية محددة فى قضية الاعتماد على الغاز الروسى، وتشاركها فى نفس وجهة النظر ألمانيا ورومانيا وبلغاريا وجمهورية التشيك وسلوفاكيا، وهى أن فرض عقوبات على روسيا فى مجال الغاز، بمثابة إطلاق النار على النفس لأن وقف الاستيراد صعب فى الظروف الراهنة حيث نعتمد بنسبة 80%على الغاز الروسي.

 

وأشار المستشار إلى التزام الحكومة بحماية إمدادات الطاقة من الخطر وضمان القيام بكل ما هو ممكن لضمان إمدادات مستقرة ووفيرة للطاقة.


روسيا

حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا واوكرانيا

اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اسباب حرب روسيا واوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا واوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب اوكرانيا

حرب روسيا على اوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الاوكرانية

الحرب العالمية الثالثة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة