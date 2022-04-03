حكومة السويد: الصور المروعة فى بوتشا تذكرنا بأحلك المشاهد بالتاريخ الأوروبى

كتب أحمد عرفة

قالت الحكومة السويدية، إن الصور المروعة فى بوتشا تذكرنا بأحلك المشاهد فى التاريخ الأوروبى، وفقا لخبر عاجل بتثه قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أكد المستشار النمساوى كارل نيهمر، أن الهدف الأول والأهم للاتحاد الأوروبى وقف إطلاق النار فى أوكرانيا، وتوفير ممرات إنسانية آمنة، مشيرًا إلى أن بلاده لن تتوقف عن استيراد الغاز الروسي.

وقال نيهمر -فى تصريح اليوم الأحد- أن هناك اتصالات مكثفة بين كل من المستشار الألمانى أولاف شولتس والرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين؛ لإيجاد تسوية عاجلة للحرب.. لافتًا إلى حاجة الصليب الأحمر إلى الوصول إلى المدن المحاصرة وتقديم الإغاثة الإنسانية اللازمة.

ولفت نيهمر إلى حاجة الاتحاد الأوربى وروسيا بسرعة إلى تطوير سيناريوهات مشتركة لإحلال السلام، وإلى قناعة النمسا برؤية محددة فى قضية الاعتماد على الغاز الروسى، وتشاركها فى نفس وجهة النظر ألمانيا ورومانيا وبلغاريا وجمهورية التشيك وسلوفاكيا، وهى أن فرض عقوبات على روسيا فى مجال الغاز، بمثابة إطلاق النار على النفس لأن وقف الاستيراد صعب فى الظروف الراهنة حيث نعتمد بنسبة 80%على الغاز الروسي.

وأشار المستشار إلى التزام الحكومة بحماية إمدادات الطاقة من الخطر وضمان القيام بكل ما هو ممكن لضمان إمدادات مستقرة ووفيرة للطاقة.