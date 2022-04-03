حبس خادمة و3 آخرين بتهمة سرقة مشغولات ذهبية فى مدينة نصر

قررت نيابة مدينة نصر، حبس خادمة و3 آخرين 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة مشغولات ذهبية من شقة سيدة.

ونجحت أجهزة الأمن في ضبط تشكيل عصابي بالقاهرة، لقيامه بسرقة كمية من المشغولات الذهبية من داخل شقة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة، بوجود بلاغ سرقة من داخل مسكن كائن بدائرة القسم. بالانتقال والفحص، تم التقابل مع (المبلغة، مقيمة محل البلاغ) وبصحبتها مخدومتها (مقيمة بالقليوبية، لها معلومات جنائية)، وبسؤال المبلغة قررت باكتشافها سرقة كمية من المشغولات الذهبية واتهمت فى ذلك (مخدومتها سالفة الذكر) بارتكاب الواقعة .

بمواجهة الأخيرة بما جاء بأقوال المبلغة، أيدتها واعترفت بارتكاب الواقعة، وأقرت بأنها نظراً لطبيعة عملها كخادمة طرف المجنى عليها، وعلمها باحتفاظها بمشغولات ذهبية بالشقة سكنها، اختمرت فى ذهنها فكرة سرقتها وفى سبيل ذلك تمكنت من مغافلتها والإستيلاء على المسروقات المشار إليها على فترات ، وأقرت بتصرفها فى المشغولات الذهبية المستولى عليها بالبيع لدى عملائها (ثلاثة من أصحاب محلات المصوغات الذهبية بالقليوبية.