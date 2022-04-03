جمارك مطار برج العرب الدولى تضبط محاولة تهريب بندقية مفككة وعدد من المناظير

كتب أحمد يعقوب

تمكن رجال الجمارك بمطار برج العرب الدولي برئاسة مصطفي العربي مدير عام المواني الجوية من ضبط محاولة تهريب بندقية مفككة وعدد من المناظير بالمخالفة لقانون الأسلحة والذخائر رقم ٣٩٤ لسنة١٩٥٤ وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

ففي أثناء إنهاء إجراءات الركاب القادمين من الكويت على طائرة شركة فلاي إيجيبت اشتبه صبحي محمود بمكافحة التهريب وأحمد كامل مأمور الفخص بالأشعة في أمتعة الراكب ح . ا . م مصري الجنسية.

وبالعرض على مرسى عبد الستار مدير الجمرك قام بتشكيل لجنة من كل من مايكل نبيل مأمور الحركة وساري عبد الحليم أمن جمركي ومحمود فيالة مكافحة التهريب ورجب بحيري رئيس الوردية لتقتيش أمتعة الراكب فتبين وجود بندقية مفككة و3 مناظير داخل ملابسه

قرر مصطفي العربي مدير عام المواني الجوية إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٦لسنة ٢٠٢٢ .

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك والدكتور سامي رمضان رئيس الإدارة المركزية الجمارك الركاب والأسواق الحرة بتشديد الرقابة علي كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.