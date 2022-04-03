جمارك مطار القاهرة تضبط محاولتى تهريب عدد من الهواتف المحمولة وكمية من المخدرات

كتب أحمد يعقوب

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي برئاسة أحمد سعد عبدالمطلب مدير الإدارة من ضبط محاولتى تهريب عدد من الهواتف المحمولة وكمية من المواد المخدرة بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون الاتصالات رقم 10 لسنه 2003 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

فى المحاولة الأولي وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من دبى على رحلة الخطوط الإماراتية استوقف حافظ منشاوي مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر راكب مصرى الجنسية أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية .

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه اية أشياء أوبضائع تستحق سداد رسوم أوضرائب جمركية فأجاب بالنفى .

وقام محمد الهادي أحمد مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بتكليف محمود أحمد عبد المطلب مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 19هاتف محمول ماركة iPhone أسفل قاع إحدى الحقائب الخاصة بالراكب.

وفى المحاولة الثانية اثناء انهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من الدوحة علي رحلة الخطوط القطرية استوقف عمر سالم مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية .

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه أية أشياء أوبضائع تستحق سداد رسوم أوضرائب جمركية فأجاب بالنفى .

وتم تمرير بعض حقائبة على جهاز الفحص بالأشعة بمعرفة كل من محمد جمال الدين أحمد مأمور الجمرك ومحمد موافي رئيس القسم تلاحظ لهما وجود كثافات عضوية داخل الحقائب .

وقام أحمد محمد فوزي مدير الحركة المشرف على الصالة بتكليف سامي نبيل سامي مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 4 عبوات بهم زيت الماريجوانا Thc المخدر وعبوة لسيجارةإالكترونية بها نفس المادة المخدرة .

قرر أحمد سعد عبد المطلب مدير ادارة الجمرك إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبط جمركي ضد كل راكب برقم 52 و53 لسنة 2022 بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي والذي احال الراكب الثاني للنيابة المختصة

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الأستاذ الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى .