تعرف على حقيقة تهديد مواطن لآخر بإتلاف سيارته

محمود عبد الراضي - أحمد عبد الهادي

تداول عبر حساب أحد الأشخاص على تطبيق "التيك توك" استغاثة ضد أحد الأشخاص بدعوى (إلقائه مياها حارقة على سيارته وتهديده بإلقائها على أبنائه، ما اضطره لشراء أقنعة واقية لحمايتهم).

بالفحص تبين أن الشاكى والمشكو فى حقه "لهما معلومات جنائية" وتبين وجود خلافات بينهما محرر بها العديد من المحاضر، حيث سبق وأن قام الشاكى بإتهام المشكو في حقه بإلقاء مياه حارقة على سيارة الشاكى وإحداث تلفيات بها، وقد تم إتخاذ الإجراءات القانونية فى هذا الشأن وصدر حكم ببراءة المشكو فى حقه.

وفى وقت لاحق قام المشكو فى حقه بإتهام الشاكى (وزوجته وكريمته) بالتعدى عليه بالسب والشتم والضرب وإحداث إصابات به، لوجود خلافات بينهم حيث تربطهم علاقة نسب، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وصدور حكم ببراءة المتهمين مما نسب إليهم.